Строители РФ заявили об отсутствии дефицита стройматериалов

Строительная отрасль России не испытывает на сегодня дефицита строительных материалов. Однако, в случае необходимости, ранее остановленные мощности по их производству могут быть вновь запущены. Об этом объявлено по итогам встречи министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина с производителями стройматериалов.

Как отметили в Минпромторге, на сегодня уже запущенно достаточное количество инструментов финансовой и нефинансовой поддержки, которыми могут воспользоваться предприятия отрасли. В первую очередь, речь идёт льготных кредитах Фонда развития промышленности, а также субсидировании процентных ставок по займам.

Участники встречи более подробно разобрали готовящиеся меры поддержки отрасли стройматериалов в рамках антикризисного плана, разработанного кабинетом министров.

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