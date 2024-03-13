В Минстрое заявили о нехватке порядка 1 млн специалистов

В строительной отрасли России в настоящее время ощущается острая нехватка порядка 1 миллиона представителей разных специальностей, заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, выступая в рамках форума «Молодой специалист - строитель будущего», передает ТАСС.

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Он подчеркнул, что не хватает именно молодых кадров.

«Сегодня специалисты нам нужны во всех сферах», - уточнил министр.

Он напомнил, что в отрасли сейчас насчитывается около 500 профессий.

«Так, например, сейчас ощущается потребность в специалистах в области экономики городов и градостроительного проектирования, поскольку предстоит в сжатые сроки разработать 200 мастер-планов городов», - добавил Файзуллин.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
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