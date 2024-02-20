Путин заявил о нехватке на рынке труда 2,5 миллиона человек

По словам главы государства, нехватка работников ощущается в том числе в строительстве и на производстве. Он отметил, что работодатели из этих отраслей готовы нанимать сотни тысяч человек.

При этом Путин обратил внимание на снижение безработицы. Незанятыми в РФ числятся 450-460 тысяч человек, уточнил он.

В беседе с «Радиоточкой НСН» вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Максим Третьяков рассказал, что промышленные предприятия возвращают пенсионеров из-за дефицита кадров. Эксперт указал на повышенный спрос на сотрудников на оборонных заводах.

