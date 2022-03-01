В Минстрое сопоставили ситуацию на рынке жилья с кризисом 2014 года

Ситуация на рынке жилья и в строительной отрасли, которая складывается на сегодня в связи с санкциями против России, напоминает кризисы 2014 и 2020 годов. Такую оценку озвучил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. По его словам, для решения текущих проблем будут применяться некоторые ранее созданные механизмы.

Выступая на Российской строительной неделе, замминистра напомнил, что после подъема ключевой ставки Центробанком до 17% в конце 2014 года в 2015 в стране была запущена субсидированная ипотека под 12%. Причём тогда всем казалось, что это лучшая ставка, которая только может быть на тот момент, подчеркнул Стасишин.

В 2020 году, в условиях пандемии коронавируса, была инициирована программа под 6,5%. По оценке замминистра, её итогами строительная отрасль может гордиться».

Как утончил замглавы Минстроя, нынешнюю ситуацию от предшествующих кризисов отличает объем кредитной задолженности застройщиков. В 2014 и 2020 годах она достигала 480–500 миллиардов рублей, а сегодня – превышает три триллиона. В таких обстоятельствах, по словам Стасишина, отрасли в первую очередь необходима поддержка спроса.

Еще одно отличие ситуации на рынке от предыдущих кризисов — большое количество выданных разрешений на новое строительство, которое необходимо начинать, несмотря на все трудности, подчеркнул замминистра.

В ближайшее время российское руководство озвучит меры поддержки строительной отрасли, пообещал Никита Стасишин.

