В Минске заявили о поставках российской нефти по 4 доллара за баррель

«Сегодня, думаю, "Белнефтехим" закончит переговоры с российскими компаниями о поставках нефти на апрель», - сказал он, отметив, что поставки будут осуществляться без премий — на этом «жестко и последовательно» настаивал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает RT.



Ранее стало известно, что из-за резкого снижения мировых нефтяных котировок ценовые формулы для установления стоимости на нефть на внутрироссийском рынке в конце марта стали отрицательными.



Это привело к тому, что траты на транспортировку, оплату пошлин и прочее сборы превышали среднюю цену на нефть марки Urals в последние дни марта. Аналитики назвали эту ситуацию парадоксальной.

