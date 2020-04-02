В Минске заявили о поставках российской нефти по 4 доллара за баррель

Белоруссия рассчитывает получить из России 2 миллиона тонн нефти по цене 4 доллара за баррель. Об этом заявил премьер-министр республики Сергей Румас.

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«Сегодня, думаю, "Белнефтехим" закончит переговоры с российскими компаниями о поставках нефти на апрель», - сказал он, отметив, что поставки будут осуществляться без премий — на этом «жестко и последовательно» настаивал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает RT.

Ранее стало известно, что из-за резкого снижения мировых нефтяных котировок ценовые формулы для установления стоимости на нефть на внутрироссийском рынке в конце марта стали отрицательными.

Это привело к тому, что траты на транспортировку, оплату пошлин и прочее сборы превышали среднюю цену на нефть марки Urals в последние дни марта. Аналитики назвали эту ситуацию парадоксальной.

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ФОТО: РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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