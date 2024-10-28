В Минсельхозе сообщили о снижении оптовых цен на сливочное масло

Минсельхоз сообщил о снижении оптовых цен на сливочное масло, что, по оценке ведомства, в будущем должно отразиться и на стоимости в рознице.

В министерстве уточнили, что для стабильных поставок масла организован импорт из Индии и Ирана крупных экспортеров этого товара.

Россельхознадзор сообщил об увеличении импорта сливочного масла на 9%

Ведомство также отметило, что для долгосрочного развития рынка важен ежегодный рост производства молока, что помогает стране достичь большей самообеспеченности. Так, в 2023 году в России произведено 33,8 млн тонн молока, что на 0,8 млн тонн больше по сравнению с прошлым годом, и рост продолжается.

В Минсельхозе добавили, что поддержка молочной отрасли включает льготное кредитование на срок до 15 лет, компенсацию капитальных затрат и субсидии на федеральном и региональном уровнях, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: congerdesign//Pixabay
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