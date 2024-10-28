В Минсельхозе сообщили о снижении оптовых цен на сливочное масло

Минсельхоз сообщил о снижении оптовых цен на сливочное масло, что, по оценке ведомства, в будущем должно отразиться и на стоимости в рознице.

В министерстве уточнили, что для стабильных поставок масла организован импорт из Индии и Ирана крупных экспортеров этого товара.