В Минсельхозе сообщили о снижении оптовых цен на сливочное масло
Минсельхоз сообщил о снижении оптовых цен на сливочное масло, что, по оценке ведомства, в будущем должно отразиться и на стоимости в рознице.
В министерстве уточнили, что для стабильных поставок масла организован импорт из Индии и Ирана крупных экспортеров этого товара.
Ведомство также отметило, что для долгосрочного развития рынка важен ежегодный рост производства молока, что помогает стране достичь большей самообеспеченности. Так, в 2023 году в России произведено 33,8 млн тонн молока, что на 0,8 млн тонн больше по сравнению с прошлым годом, и рост продолжается.
В Минсельхозе добавили, что поддержка молочной отрасли включает льготное кредитование на срок до 15 лет, компенсацию капитальных затрат и субсидии на федеральном и региональном уровнях, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru