Мясо курицы подешевело впервые с конца июня
В России впервые за последние несколько месяцев подешевело куриное мясо, пишет газета «Ведомости».
Отмечается, что в оптовом сегменте стоимость тушки бройлера упала на 2,8% и составила 210 рублей за килограмм.
По данным Росстата, в сентября килограмм курятины стоил 221 рубль. В середине октября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утверждала, что производители начали снижать цены.
Рестораны быстрого питания KFC и «Ростикс» в начале октября повысили цены на свое меню на 10-12,5%. Причиной представители сетей назвали рост цен на курицу и проблемы с поставками.
Центральный банк России 18 октября сообщил об ускорении темпов роста инфляции до 6,38% в годовом выражении, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru