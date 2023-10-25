Мясо курицы подешевело впервые с конца июня

Отмечается, что в оптовом сегменте стоимость тушки бройлера упала на 2,8% и составила 210 рублей за килограмм.

По данным Росстата, в сентября килограмм курятины стоил 221 рубль. В середине октября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утверждала, что производители начали снижать цены.

Рестораны быстрого питания KFC и «Ростикс» в начале октября повысили цены на свое меню на 10-12,5%. Причиной представители сетей назвали рост цен на курицу и проблемы с поставками.

Центральный банк России 18 октября сообщил об ускорении темпов роста инфляции до 6,38% в годовом выражении, сообщает «Радиоточка НСН».

