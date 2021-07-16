В Минпромторге сообщили о закупке медицинского кислорода в Казахстане и Финляндии
Россия закупила 100 тонн медицинского кислорода из Казахстана и отдельные партии по 20 тонн из Финляндии, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
По словам министра, страна уже задействовала все мощности по производству медкислорода и обеспечению им российских регионов. Параллельно Минпромторг прорабатывает возможности импорта, чтобы «нивелировать любые возможные риски» и «оптимизировать логистику».
«Для увеличения запасов в южных регионах закупили 100 тонн из Казахстана, плюс еще столько же придет в конце июля. Северо-западные и западные регионы страны мы начали дополнительно загружать отдельными партиями медкислорода из Финляндии по 20 тонн и сейчас ведем переговоры о поставках на постоянной основе объемов 240 тонн в месяц», — цитирует Мантурова ТАСС.
Кроме того, российские торговые представительства в Китае отрабатывают возможности прямой закупки Сибирью и Дальним Востоком сжиженного кислорода из КНР.
Мантуров подчеркнул, что дважды в сутки Минпромторг получает данные о наличии кислорода в регионах. В случае нехватки вопрос о доставке медкислорода из соседних субъектов РФ решается в «ручном режиме», отмечает РИА ФАН.
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