В Минпромторге рассказали о стратегии в ответ на санкции США

Как отметил замглавы Минпромторга, ранее уходившие на импорт средства останутся внутри России и пойдут на развитие новых технологий и зарплаты сотрудникам, отмечает РИА ФАН.

Кроме того, Бочаров считает, что давление на РФ началось еще до введения новых санкций. Американская сторона вела подобную политику в годы СССР, однако страна продолжала развитие, отмечают Известия.

Ранее стало известно, что санкции США, введенные 2 марта из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального, затронут менее 1% поставок из Соединенных Штатов в Россию, напоминает Газета.ру.

