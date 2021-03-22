Санкции США из-за Навального затронут менее 1% поставок в Россию
Новые санкции США в отношении России затронут менее 1% годовых поставок Соединенных Штатов в денежном выражении. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на статистику Бюро промышленности и безопасности США (BIS).
По словам замминистра торговли и промышленности РФ Олега Бочарова, многие радиоэлектронные предприятия страны давно попали в санкционные списки американского Минторга. В связи с этим Россия начала развивать импортозамещение в значимых направлениях техники, отмечает РЕН ТВ.
Кроме того, замглавы Минпромторга добавил, что ведомство поддерживает отечественных производителей и разработчиков посредством субсидий, налоговых льгот, стимулирования спроса на микропроцессоры и конечную продукцию, сообщает Ura.ru.
Также Бочаров подчеркнул, что помимо американских технологий, на рынке радиоэлектроники представлена доступная продукция из других стран, отмечает Газета.ру.
Напомним, США 2 марта ввели санкции против РФ из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального. Ограничения коснулись семи российских высокопоставленных лиц и 14 предприятий. Кроме того, Соединенные Штаты ограничили вывоз в Россию товаров и технологий, которые могут быть использованы в оборонной промышленности. Санкции вступили в силу 18 марта.
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