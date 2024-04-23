В Минпромторге рассказали о планах обсудить меры поддержки для «Русала»
Российские власти рассмотрят меры поддержки для компании «Русал», в том числе отмену экспортных пошлин и закупку продукции в госрезерв. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, передает ТАСС.
По словам замминистра, предложения по мерам поддержки будут обсуждены в ближайшее время, «решения будут приняты». Как отметил Евтухов, властям следует проанализировать мировой баланс на рынке алюминия на фоне новых санкций Великобритании и США в сфере торговли металлами.
«Мы вторые после Китая производители алюминия. У нас высококачественный алюминий. И я не думаю, что отказ Америки, Англии от покупки нашего алюминия, куда мы и так в принципе не так много поставляли... каким-то образом повлияет на возможность наших поставок в другие страны», — подчеркнул замминистра.
Ранее Соединенные Штаты запретили импорт российских алюминия, меди и никеля, напоминает RT. При этом Британия запретила своим гражданам и тем, кто находится на территории страны, приобретать на глобальной бирже медь, никель и алюминий российского производства с 13 апреля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru