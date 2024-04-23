В Минпромторге рассказали о планах обсудить меры поддержки для «Русала»

По словам замминистра, предложения по мерам поддержки будут обсуждены в ближайшее время, «решения будут приняты». Как отметил Евтухов, властям следует проанализировать мировой баланс на рынке алюминия на фоне новых санкций Великобритании и США в сфере торговли металлами.

«Мы вторые после Китая производители алюминия. У нас высококачественный алюминий. И я не думаю, что отказ Америки, Англии от покупки нашего алюминия, куда мы и так в принципе не так много поставляли... каким-то образом повлияет на возможность наших поставок в другие страны», — подчеркнул замминистра.

Ранее Соединенные Штаты запретили импорт российских алюминия, меди и никеля, напоминает RT. При этом Британия запретила своим гражданам и тем, кто находится на территории страны, приобретать на глобальной бирже медь, никель и алюминий российского производства с 13 апреля.

