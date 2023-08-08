«Известия»: власти усилят контроль за ценами на продукты
Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов 8 августа провел совещание с представителями торговых сетей, пишет газета «Известия» со ссылкой на двух участников рынка.
По информации издания, Евтухов попросил торговые сети информировать о случаях резкого роста цен со стороны производителей. Источник газеты допустил повышение цен на социально значимые товары в сентябре из-за падения курса рубля.
По его словам, пока у сетей есть товарные запасы, поэтому ждать роста цен на продовольствие в моменте не стоит.
В Минпромторге заявили, что региональные торговые сети присоединятся к системе добровольного ограничения наценки на сезонные овощи, хлеб, молочную продукцию и другие социально значимые позиции.
Газета «Коммерсант» во вторник сообщила, что суши и роллы в России могут подорожать на 25%. Причиной названы проблемы с поставками рыбы, курицы, кальмара и риса из-за антироссийских санкций, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru