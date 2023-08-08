«Известия»: власти усилят контроль за ценами на продукты

По информации издания, Евтухов попросил торговые сети информировать о случаях резкого роста цен со стороны производителей. Источник газеты допустил повышение цен на социально значимые товары в сентябре из-за падения курса рубля.

По его словам, пока у сетей есть товарные запасы, поэтому ждать роста цен на продовольствие в моменте не стоит.

В Минпромторге заявили, что региональные торговые сети присоединятся к системе добровольного ограничения наценки на сезонные овощи, хлеб, молочную продукцию и другие социально значимые позиции.

Газета «Коммерсант» во вторник сообщила, что суши и роллы в России могут подорожать на 25%. Причиной названы проблемы с поставками рыбы, курицы, кальмара и риса из-за антироссийских санкций, передает «Радиоточка НСН».

