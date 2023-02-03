В Минпромторге не ожидают дефицита летних шин

В сообщении также говорится, что сильный рост цен на автошины в прошлом году был связан с удорожанием сырья, нестабильностью валюты и проблемами с логистикой. В Минпромторге полагают, что в этом году стоит ожидать снижения цен.

Средняя стоимость автомобильных шин в России по итогам 2022 года выросла на 23,5%, говорится в отчете Росстата. При этом рост цен на шины самых популярных иностранных производителей доходил до 61%, сообщали эксперты.

Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с НСН заявил, что есть рост цен на 40% на импортные покрышки больших диаметров, потому что это производится либо в США, либо в Японии, либо в Корее. Если общее изменение цен смотреть российских и китайских моделей, то речь идет о 15% роста по сравнению с прошлым годом.

