В Минпромторге не ожидают дефицита летних шин
Минпромторг сообщил, что на рынке сформировано предложение по летним шинам и дефицита не ожидается, говорится в заявлении ведомства.
В сообщении также говорится, что сильный рост цен на автошины в прошлом году был связан с удорожанием сырья, нестабильностью валюты и проблемами с логистикой. В Минпромторге полагают, что в этом году стоит ожидать снижения цен.
Средняя стоимость автомобильных шин в России по итогам 2022 года выросла на 23,5%, говорится в отчете Росстата. При этом рост цен на шины самых популярных иностранных производителей доходил до 61%, сообщали эксперты.
Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с НСН заявил, что есть рост цен на 40% на импортные покрышки больших диаметров, потому что это производится либо в США, либо в Японии, либо в Корее. Если общее изменение цен смотреть российских и китайских моделей, то речь идет о 15% роста по сравнению с прошлым годом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru