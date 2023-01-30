«Попробуй-ка обслужи!»: Названы причины дефицита краски у «АвтоВАЗ»
Лакокрасочные покрытия могут производить в России, но с оборудованием стали возникать проблемы, потому что оно больше не поставляется в страну, отметил в эфире НСН Вячеслав Субботин.
«АвтоВАЗ» скоро решит проблему нехватки краски для своих автомобилей за счет Китая, который производит ее в большом количестве, рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин в разговоре с НСН.
Накануне «АвтоВАЗ» столкнулся с временной нехваткой лакокрасочных материалов. По словам дилеров марки, сейчас автомобили Lada можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах. Указывается, что доступность машин других оттенков возможна «не ранее марта». Вячеслав Субботин отметил, что к марту «АвтоВАЗ» уже решит проблему.
«"АвтоВАЗ" с проблемой нехватки краски справится, в этом нет сомнений. Краску можно достать, Китай ее производит в огромных количествах. Лакокрасочные покрытия у нас производить могут, но с оборудованием возникают проблемы, потому что оно, как правило, в Россию сейчас не поставляется. То же самое возникает с оборудованием на «АвтоВАЗе» в окрасочном цехе. Это современные комплексы, попробуй-ка их обслужи, когда нечем обслуживать. К марту достанут, февраль короткий. Другое дело, что у нас нет красок на водной основе, которая экологически чистая. А меламиноалкидную эмаль у нас производят в больших количествах и на собственном оборудовании. Но особо ярких цветов нам пока не добиться, таких компонентов в России не производится. Однако самый популярный цвет в России – это черный, следующий белый. Все остальные не пользуются спросом», - сказал Субботин.
Так, «Ведомости» выяснили, что «АвтоВАЗ» использует немецкие окрасочные комплексы Eisenmann. Они подключены к емкостям с краской по трубопроводам. Как правило, система может подавать в окрасочную камеру семь-десять цветов. В последнее время производитель использовал автоэмали Basf и Henkel, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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