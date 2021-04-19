Bloomberg предрек подорожание нефти до 74 долларов

Цена на нефть может дойти до 74 долларов за баррель во второй половине 2021 года из-за сокращения запасов, которые были накоплены во время пандемии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные экономистов Citygroup и Международного экономического агентства (МЭА).

В связи с восстановлением мировой экономики растущий спрос на топливо уже привел к подорожанию нефти до 67 долларов за баррель. Запасы, накопленные во время падения спроса на нефть в условиях пандемии, практически исчерпались. По данным МЭА, по состоянию на февраль в резерве оставалось менее одной пятой части от ранее накопленной нефти.