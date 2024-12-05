В Минфине заявили об отсутствии рисков для программы семейной ипотеки

Проблемы с лимитами по льготной семейной ипотеке, возникшие из-за повышения ключевой ставки Центробанка, уже решены. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Он отметил, что в 2025 году сложностей с реализацией программы не ожидается. Силуанов пояснил, что рост ставки потребовал значительных дополнительных ресурсов, в результате чего общий объем финансирования программы в текущем году превысил триллион рублей, увеличившись более чем вдвое.

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По его словам, необходимые средства уже найдены и это позволит сохранить параметры программы, включая ставку в размере 6%.

Министр подчеркнул, что все желающие оформить семейную ипотеку смогут это сделать без ограничений, как и ранее, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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