В Минфине заявили об отсутствии рисков для программы семейной ипотеки
Проблемы с лимитами по льготной семейной ипотеке, возникшие из-за повышения ключевой ставки Центробанка, уже решены. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Он отметил, что в 2025 году сложностей с реализацией программы не ожидается. Силуанов пояснил, что рост ставки потребовал значительных дополнительных ресурсов, в результате чего общий объем финансирования программы в текущем году превысил триллион рублей, увеличившись более чем вдвое.
По его словам, необходимые средства уже найдены и это позволит сохранить параметры программы, включая ставку в размере 6%.
Министр подчеркнул, что все желающие оформить семейную ипотеку смогут это сделать без ограничений, как и ранее, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru