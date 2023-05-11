В Минфине заявили о необходимости «большой приватизации»

Выступая на полях XI Петербургского международного юридического форума он отметил, что при этом не должна повторится «история 1994 года и залоговые аукционы», поэтому прежде должен быть сформирован рынок российских инвесторов.

«Надо понять, кому продавать... должен быть розничный инвестор, активный российский», - указал замминистра.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идея о новой волне приватизации в России не обсуждается, сообщает RT.

