В Минфине заявили о необходимости «большой приватизации»
Заместитель главы Минфина РФ Алексей Моисеев заявил о необходимости проведения в стране «большой приватизации», сообщает ТАСС.
Выступая на полях XI Петербургского международного юридического форума он отметил, что при этом не должна повторится «история 1994 года и залоговые аукционы», поэтому прежде должен быть сформирован рынок российских инвесторов.
«Надо понять, кому продавать... должен быть розничный инвестор, активный российский», - указал замминистра.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идея о новой волне приватизации в России не обсуждается, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru