Глава банка ВТБ Костин призвал к новой приватизации
Очередной этап приватизации может стать источником денег для строительства новой модели российской экономики. Такое мнение выразил глава банка ВТБ Андрей Костин в колонке для РБК.
Финансист отметил, что санкции разрушили сложившиеся за 30 лет основы российской экономики. Новая модель развития должна быть основана на развитии логистики, перезапуске целых отраслей и укреплении обороноспособности, считает он.
По мнению Костина, источником денег для реформ может стать новая приватизация. Также глава ВТБ предложил существенно увеличить госдолг и пересмотреть бюджет страны.
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