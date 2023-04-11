Глава банка ВТБ Костин призвал к новой приватизации

Финансист отметил, что санкции разрушили сложившиеся за 30 лет основы российской экономики. Новая модель развития должна быть основана на развитии логистики, перезапуске целых отраслей и укреплении обороноспособности, считает он.

По мнению Костина, источником денег для реформ может стать новая приватизация. Также глава ВТБ предложил существенно увеличить госдолг и пересмотреть бюджет страны.

Российские власти не будут удерживать рубль от падения, чтобы компенсировать рост дефицита бюджета, заявил «Радиоточке НСН» экономист Денис Ракша.

