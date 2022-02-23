В Минфине заявили, что следят за ситуацией на рынках после введения новых санкций

В сообщении говорится, что министерство внимательно отслеживает ситуацию на финансовых рынках в связи с введением США ограничений на операции с государственными ценными бумагами РФ.

Ранее президент США Джо Байден заявил о вводе санкций в отношении суверенного долга России, сообщает RT. По его словам, новые ограничения будут превосходить санкции, введённые в 2014 году.