В Минфине заявили, что следят за ситуацией на рынках после введения новых санкций
Минфин РФ, совместно с Центробанком РФ, готов, при необходимости, к принятию дополнительных мер в целях укрепления финансовой стабильности, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что министерство внимательно отслеживает ситуацию на финансовых рынках в связи с введением США ограничений на операции с государственными ценными бумагами РФ.
Ранее президент США Джо Байден заявил о вводе санкций в отношении суверенного долга России, сообщает RT. По его словам, новые ограничения будут превосходить санкции, введённые в 2014 году.
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