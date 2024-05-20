Экспорт вин из Грузии в Россию в начале 2024 года вырос почти вдвое

С января по апрель 2024 года Грузия экспортировала в Россию 37 тысяч тонн вина, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, следует из данных Национальной службы статистики Грузии.

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По данным ведомства, за первые четыре месяца года Грузия экспортировала в Россию вина на сумму 99,5 миллиона долларов. Доля грузинской продукции в общем объеме экспорта составила 43,2%.

Объем поставок минеральной воды и газированных напитков из Грузии также увеличился на 11,4%, составив 70,9 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что недорогое вино из Италии, Испании и Франции на полках российских магазинов подорожает на 35% во втором полугодии 2024 года. Среди причин эксперты выделяют повышение пошлин на вино, импортируемое из недружественных стран, колебание курса валют, и повышение акцизов с 1 мая 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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