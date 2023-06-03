В Минфине США заявили о необходимости контактов с Китаем по вопросам мировой экономики

Заместитель министра финансов США по международным вопросам Джей Шамбо высказался за сотрудничество с Китаем при реагировании на глобальные вызовы и поддержание контактов двух стран по вопросам мировой экономики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского Минфина.