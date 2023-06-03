В Минфине США заявили о необходимости контактов с Китаем по вопросам мировой экономики

Заместитель министра финансов США по международным вопросам Джей Шамбо высказался за сотрудничество с Китаем при реагировании на глобальные вызовы и поддержание контактов двух стран по вопросам мировой экономики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского Минфина.

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В пятницу Шамбо встретился с новым послом КНР в Вашингтоне Се Фэном. Замглавы Минфина назвал встречу откровенной и конструктивной.

«Она являлась частью предпринимаемых усилий по сохранению открытыми каналов связи и ответственному поддержанию двусторонних отношений», — указал Шамбо.

Замминистра подчеркнул важность тесных контактов «двух крупнейших экономик» по вопросам мировой макроэкономики и финансов, а также взаимодействия США и КНР при реагировании на глобальные вызовы.

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ФОТО: РИА Новости
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