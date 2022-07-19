В Минфине США пригрозили жесткими мерами для «нарушителей мирового экономического порядка»

«Соединенные Штаты и наши союзники, такие как (Республика) Корея, будут работать вместе, чтобы продолжать требовать твердой приверженности нормам и ценностям, которые лежат в основе мирового экономического порядка», — цитирует ТАСС главу американского Минфина.

Йеллен подчеркнула, что Запад будет действовать жестко в отношении стран, которые злоупотребляют этим порядком или нарушают его, пишет Газета.ру.

Кроме того, глава Минфина США заявила, что Россия использовала экономическую интеграцию «в качестве оружия и с большим эффектом», и все страны столкнутся с последствиями российской военной операции на Украине. Йеллен призвала международное сообщество объединиться в противостоянии РФ, пишет РИА ФАН.

