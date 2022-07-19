В Минфине США пригрозили жесткими мерами для «нарушителей мирового экономического порядка»

Западные страны намерены применять жесткие меры против государств, которые нарушают мировой экономический порядок. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

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«Соединенные Штаты и наши союзники, такие как (Республика) Корея, будут работать вместе, чтобы продолжать требовать твердой приверженности нормам и ценностям, которые лежат в основе мирового экономического порядка», — цитирует ТАСС главу американского Минфина.

Йеллен подчеркнула, что Запад будет действовать жестко в отношении стран, которые злоупотребляют этим порядком или нарушают его, пишет Газета.ру.

Кроме того, глава Минфина США заявила, что Россия использовала экономическую интеграцию «в качестве оружия и с большим эффектом», и все страны столкнутся с последствиями российской военной операции на Украине. Йеллен призвала международное сообщество объединиться в противостоянии РФ, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападСШАМинфин
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