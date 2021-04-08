Минфин назвал российские налоги одними из самых низких в мире
Налоговая нагрузка на граждан России — одна из самых низких в мире, при этом она почти не меняется и остается на одном уровне уже многие годы, сообщили в Минфине.
Кроме того, россиянам предоставляются различные налоговые льготы и вычеты, направленные на создание комфортных условий и борьбу с ростом налоговой нагрузки, добавили в ведомстве.
Министерство отмечает, что действующая с этого года ставка НДФЛ в 15% распространяется только на граждан, доходы которых составляют более 5 млн рублей в год, и «затрагивает незначительную часть населения». Большинство же уплачивает налог по ставке 13%, в то время как в других странах этот показатель доходит до 35%.
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