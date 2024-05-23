В Минфине предложили сохранить налогообложение доходов по депозитам

«Предлагаем сохранить уровень налогообложения НДФЛ доходов в виде процентов по депозитам», — цитирует министра РИА Новости.

Как отметил Силуанов, мера несет социальный аспект, чтобы не затронуть большую часть хранящих сбережения в банках россиян.

Ранее глава Минфина сообщил, что ведомство будет предлагать «разумную прогрессию» по НДФЛ, чтобы сделать налоговую систему в РФ конкурентоспособной по сравнению с соседними государствами, пишет Ura.ru.

