Силуанов: Минфин не поддерживает повышение ставки НДС

23 мая в Госдуме проходят парламентские слушания по совершенствованию налоговой системы. Силуанов отметил, что основные параметры должны быть зафиксированы до 2030 года.

Также в рамках слушаний обсуждается вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения. По словам Силуанова, прогрессивная шкала НДФЛ не затронет большинство россиян, только граждан с высокими доходами, при этом семьи с детьми окажутся в выигрыше, передает «Радиоточка НСН».

