Силуанов: Минфин не поддерживает повышение ставки НДС

Минфин поддерживает предложение бизнеса и депутатов не повышать ставку НДС в рамках налоговых изменений, заявил министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.

По его словам, подобная мера может привести к ускорению инфляции в стране.

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23 мая в Госдуме проходят парламентские слушания по совершенствованию налоговой системы. Силуанов отметил, что основные параметры должны быть зафиксированы до 2030 года.

Также в рамках слушаний обсуждается вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения. По словам Силуанова, прогрессивная шкала НДФЛ не затронет большинство россиян, только граждан с высокими доходами, при этом семьи с детьми окажутся в выигрыше, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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