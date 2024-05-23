Силуанов: Минфин не поддерживает повышение ставки НДС
Минфин поддерживает предложение бизнеса и депутатов не повышать ставку НДС в рамках налоговых изменений, заявил министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.
По его словам, подобная мера может привести к ускорению инфляции в стране.
23 мая в Госдуме проходят парламентские слушания по совершенствованию налоговой системы. Силуанов отметил, что основные параметры должны быть зафиксированы до 2030 года.
Также в рамках слушаний обсуждается вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения. По словам Силуанова, прогрессивная шкала НДФЛ не затронет большинство россиян, только граждан с высокими доходами, при этом семьи с детьми окажутся в выигрыше, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru