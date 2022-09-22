В Минфине поддержали обмен активами с иностранцами
В Министерстве финансов РФ поддержали идею обменять замороженные за рубежом российские активы на иностранные активы в России. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев, передает «Интерфакс». Он назвал такой вариант более правильным.
«Мы, конечно, отнимать ни у кого ничего не хотим. Мы говорим о том, что мы должны здесь выстраивать обмены», - отметил замминистра.
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала, что ЦБ обсуждает идею создания фонда компенсации потерь инвесторам, чьи активы были заморожены. По ее словам, этот фонд мог бы пополняться за счет доходов, поступающих от замороженных Россией активов нерезидентов.
Моисеев также добавил, что работа по обмену активами уже ведется в обоих направлениях.
Ранее Франция заморозила российские активы на 1,2 миллиарда евро, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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