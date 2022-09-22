В Минфине поддержали обмен активами с иностранцами

В Министерстве финансов РФ поддержали идею обменять замороженные за рубежом российские активы на иностранные активы в России. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев, передает «Интерфакс». Он назвал такой вариант более правильным.

«Мы, конечно, отнимать ни у кого ничего не хотим. Мы говорим о том, что мы должны здесь выстраивать обмены», - отметил замминистра.