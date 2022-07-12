В Минфине поддержали идею о продаже СПГ за рубли

Министерство финансов поддерживает идею о продаже сжиженного природного газа (СПГ) за рубли. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости».

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Ранее компания «Газпром», экспортирующая СПГ в Европу, предложила ввести оплату за топливо в отечественной валюте, напоминает RT.

«Всячески поддерживаем», — заявил Силуанов, комментируя инициативу.

Кроме того, министр добавил, что Минфин поддерживает перевод любых расчетов во внешней торговле в рубли, пишет Ura.ru.

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Фото: photo.roscongress.org
ТЕГИ:РубльГазМинфин РФАнтон Силуанов
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