В Минфине поддержали идею о продаже СПГ за рубли
Министерство финансов поддерживает идею о продаже сжиженного природного газа (СПГ) за рубли. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости».
Ранее компания «Газпром», экспортирующая СПГ в Европу, предложила ввести оплату за топливо в отечественной валюте, напоминает RT.
«Всячески поддерживаем», — заявил Силуанов, комментируя инициативу.
Кроме того, министр добавил, что Минфин поддерживает перевод любых расчетов во внешней торговле в рубли, пишет Ura.ru.
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