В Минфине ФРГ заявили о прекращении бизнеса с Россией

«Мы уже имеем полную блокаду российских банков, тем самым бизнес с Россией уже практически прекращен. В отдельном случае транзакции пока еще возможны, например для оплаты поставок газа или чтобы немецкие компании могли осуществлять переводы собственным дочерним предприятиям в России», — цитирует Линднера ТАСС.

Как отметил глава германского Минфина, возможны и другие действия в отношении российской экономики. Линднер подчеркнул, что «обсуждаются все варианты» дополнительных мер.

Ранее западные страны ввели санкции против России на фоне военной операции сил РФ на Украине. Ограничения коснулись работы ВТБ, Сбербанка, Совкомбанка, Новикомбанка, «Открытия», Промсвязьбанка, банка «Россия».

