В Минфине ФРГ заявили о прекращении бизнеса с Россией
Бизнес Германии и России в свете блокады российских банков практически свернут, возможны только отдельные транзакции. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в ходе пресс-конференции со своим французским коллегой Брюно Ле Мэром.
«Мы уже имеем полную блокаду российских банков, тем самым бизнес с Россией уже практически прекращен. В отдельном случае транзакции пока еще возможны, например для оплаты поставок газа или чтобы немецкие компании могли осуществлять переводы собственным дочерним предприятиям в России», — цитирует Линднера ТАСС.
Как отметил глава германского Минфина, возможны и другие действия в отношении российской экономики. Линднер подчеркнул, что «обсуждаются все варианты» дополнительных мер.
Ранее западные страны ввели санкции против России на фоне военной операции сил РФ на Украине. Ограничения коснулись работы ВТБ, Сбербанка, Совкомбанка, Новикомбанка, «Открытия», Промсвязьбанка, банка «Россия».
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