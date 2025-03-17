«Газпром» отчитался об убытке более 1 триллиона рублей по итогам 2024 года

В пресс-службе компании сообщили, что на финансовый результат повлияли снижение рыночной стоимости акций дочерней структуры — «Газпром нефти» — на 852 миллиарда рублей, а также рост расходов по отложенному налогу на прибыль.

Последнее связано с увеличением налоговой ставки до 25% с 1 января 2025 года, что привело к дополнительным затратам в размере 444 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».

