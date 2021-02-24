В Минэнерго заявили, что рост тарифов на электричество в 2021 году не превысит 5 процентов

Рост тарифов на электроэнергию для населения в 2021 году не превысит 5%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РФ.

Там отметили, что все изменения тарифов происходят строго в соответствии с параметрами прогноза социально-экономической ситуации и утверждаются правительством. В этом году тарифы на электроэнергию вырастут до 5%.