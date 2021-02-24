В Минэнерго заявили, что рост тарифов на электричество в 2021 году не превысит 5 процентов

Рост тарифов на электроэнергию для населения в 2021 году не превысит 5%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РФ.

Там отметили, что все изменения тарифов происходят строго в соответствии с параметрами прогноза социально-экономической ситуации и утверждаются правительством. В этом году тарифы на электроэнергию вырастут до 5%.

Подорожает всё! Россиян предупредили о росте цен на тепло и электричество

Ранее «Известия» сообщили о грядущем серьезном подорожании тепловой и электроэнергии в России из-за увеличения утилизационного сбора на технику для добычи угля.

В пресс-службе Минэнерго сообщили, что возможное изменение себестоимости продукции угольных компаний не окажет влияния на тарифы на электроэнергию для населения. Кроме того, в ведомстве добавили, что тарифы на тепловую энергию в этом году пересматриваться не будут.


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ФОТО: РИА Новости
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