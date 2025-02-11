В Минэнерго заявили, что Россия продолжит поставки нефти на мировой рынок
Россия продолжит поставлять нефть на мировой рынок независимо от давления. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.
В рамках India Energy Week он указал, что нефть из России нужна мировому рынку, так как её отсутствие приведёт к дисбалансу.
«Нет другой нефти или энергии, которая могла бы заменить её без того, чтобы стоимость выросла. И мы определённо этого не хотим... мы хотим баланса между производителями и потребителями, и мы дадим это рынку», - заключил Сорокин.
Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что американский лидер готов усилить санкции в отношении России, чтобы положить конец украинскому конфликту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru