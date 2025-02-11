В Минэнерго заявили, что Россия продолжит поставки нефти на мировой рынок

В рамках India Energy Week он указал, что нефть из России нужна мировому рынку, так как её отсутствие приведёт к дисбалансу.

«Нет другой нефти или энергии, которая могла бы заменить её без того, чтобы стоимость выросла. И мы определённо этого не хотим... мы хотим баланса между производителями и потребителями, и мы дадим это рынку», - заключил Сорокин.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что американский лидер готов усилить санкции в отношении России, чтобы положить конец украинскому конфликту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

