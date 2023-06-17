В Минэнерго рассказали о росте экспорта угля в Китай и Индию

Как отметил замглавы Минэнерго, российской угольной отрасли и компаниям «есть чем гордиться».

«Мы пока тоже идем с плюсом к предыдущему году», — цитирует Мочальникова RT.

Замминистра указал, что большая часть покупателей сырья из России находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и на глобальном Юге.

Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что РФ перенаправила поставки нефтепродуктов в Африку, Турцию и АТР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

