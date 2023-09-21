Россия ввела временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива
21 сентября 202314:02
Российские власти ввели временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Об этом сообщили в пресс-служеб кабмина.
Уточняется, что данная мера вводится для стабилизации цен на внутреннем рынке. Постановление подписал Михаил Мишустин.
Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что стране не грозит дефицит топлива. Слова политика передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru