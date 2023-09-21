Россия ввела временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива

Российские власти ввели временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Об этом сообщили в пресс-служеб кабмина.

Уточняется, что данная мера вводится для стабилизации цен на внутреннем рынке. Постановление подписал Михаил Мишустин.

Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что стране не грозит дефицит топлива. Слова политика передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Цены На БензинТопливо

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