В Минэнерго не ждут роста тарифов из-за внедрения «умных» счетчиков

«Концепция плавного перехода на интеллектуальный учет позволит распределить нагрузку на тариф оптимальным образом. То есть никакого сверхнормативного роста тарифов быть не должно», - заявил Шульгинов.

Также он добавил, что замена счетчиков будет происходить в течение 15 лет.

«Умные» счетчики, которые передают показания удаленно, появляются в России согласно принятому закону о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии. С 1 июля обязанности учета электроэнергии в многоквартирных домах возлагаются на гарантирующих поставщиков (основные энергосбытовые компании субъектов РФ), для остальных потребителей - на электросетевые компании.

Между тем около одного миллиона «умных» счетчиков, используемых в ЖКХ, могут оказаться вне закона, передает телеканал «360».



