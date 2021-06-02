В Минэнерго не ждут роста тарифов из-за внедрения «умных» счетчиков
Минэнерго РФ не ждет роста тарифов на электроэнергию сверх нормы из-за установки «умных» счетчиков. Об этом заявил глава ведомства Николай Шульгинов в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ.
Министр пояснил, что закон об «умных» счетчиках направлен в первую очередь на снижение социальной нагрузки и снятие ответственности с потребителей за организацию учета. Теперь за него отвечают профессиональные участники рынка.
«Концепция плавного перехода на интеллектуальный учет позволит распределить нагрузку на тариф оптимальным образом. То есть никакого сверхнормативного роста тарифов быть не должно», - заявил Шульгинов.
Также он добавил, что замена счетчиков будет происходить в течение 15 лет.
«Умные» счетчики, которые передают показания удаленно, появляются в России согласно принятому закону о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии. С 1 июля обязанности учета электроэнергии в многоквартирных домах возлагаются на гарантирующих поставщиков (основные энергосбытовые компании субъектов РФ), для остальных потребителей - на электросетевые компании.
Между тем около одного миллиона «умных» счетчиков, используемых в ЖКХ, могут оказаться вне закона, передает телеканал «360».
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