В Минэнерго не рассматривают запрет экспорта бензина
24 мая 202311:45
Минэнерго России не рассматривает вопрос запрета на экспорт бензина. Об этом заявил глава ведомства Николай Шульгинов.
Ранее СМИ сообщили, что российские власти якобы планируют запретить экспорт топлива для предотвращения дефицита на внутреннем рынке.
По словам Шульгинова, ранее наблюдался рост биржевых цен на моторные топлива, который сократился в последнюю неделю.
«Слово "запрет" мы не упоминаем, мы говорим про ограничение», — цитирует министра РИА Новости.
Минэнерго дает компаниям рекомендации по наращиванию предложения и снижению экспорта.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru