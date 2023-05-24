В Минэнерго не рассматривают запрет экспорта бензина

Минэнерго России не рассматривает вопрос запрета на экспорт бензина. Об этом заявил глава ведомства Николай Шульгинов.

СМИ: правительство РФ может запретить экспорт бензина

Ранее СМИ сообщили, что российские власти якобы планируют запретить экспорт топлива для предотвращения дефицита на внутреннем рынке.

По словам Шульгинова, ранее наблюдался рост биржевых цен на моторные топлива, который сократился в последнюю неделю.

«Слово "запрет" мы не упоминаем, мы говорим про ограничение», — цитирует министра РИА Новости.

Минэнерго дает компаниям рекомендации по наращиванию предложения и снижению экспорта.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:РоссияБензинМинэнерго РФ

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