СМИ: правительство РФ может запретить экспорт бензина

Правительство РФ рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина, чтобы не допустить дефицит топлива на внутреннем рынке и роста цен на фоне сокращения субсидий для нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Стоимость бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд

По их данным, правительство также может увеличить объемы обязательной продажи бензина на товарной бирже.

На прошлой неделе стоимость бензина АИ-95 в европейской части России на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи дважды обновляла исторический рекорд — 16 мая цена одной тонны топлива достигла 60 608 руб., 17 мая — 61 409 руб. Дорожал и бензин АИ-92, передает РБК.

Власти Казахстана в феврале текущего года на четыре месяца запретили вывозить из страны бензин, дизельное топливо и отдельные виды нефтепродуктов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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