СМИ: правительство РФ может запретить экспорт бензина

По их данным, правительство также может увеличить объемы обязательной продажи бензина на товарной бирже.

На прошлой неделе стоимость бензина АИ-95 в европейской части России на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи дважды обновляла исторический рекорд — 16 мая цена одной тонны топлива достигла 60 608 руб., 17 мая — 61 409 руб. Дорожал и бензин АИ-92, передает РБК.

Власти Казахстана в феврале текущего года на четыре месяца запретили вывозить из страны бензин, дизельное топливо и отдельные виды нефтепродуктов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





