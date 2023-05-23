СМИ: правительство РФ может запретить экспорт бензина
Правительство РФ рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина, чтобы не допустить дефицит топлива на внутреннем рынке и роста цен на фоне сокращения субсидий для нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По их данным, правительство также может увеличить объемы обязательной продажи бензина на товарной бирже.
На прошлой неделе стоимость бензина АИ-95 в европейской части России на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи дважды обновляла исторический рекорд — 16 мая цена одной тонны топлива достигла 60 608 руб., 17 мая — 61 409 руб. Дорожал и бензин АИ-92, передает РБК.
Власти Казахстана в феврале текущего года на четыре месяца запретили вывозить из страны бензин, дизельное топливо и отдельные виды нефтепродуктов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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