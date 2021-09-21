Глава Минэкономразвития заявил о грядущем укреплении рубля

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что в настоящее время курс рубля несколько недооценен, сообщает РИА Новости.

По его словам, причиной являются «покупка иностранной валюты в рамках «бюджетного правила», а также активное накопление резидентами валютных активов».

Министр считает, что в конце 2021 года - начале 2022 года ожидается некоторое укрепление национальной валюты, а с 2023 года - постепенное ослабление.

Ранее аналитик Анна Зайцева заявила, что главной угрозой для рубля этой осенью является вероятность ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщают «Невские новости».

