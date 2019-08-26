В Минэкономразвития озвучили прогноз по инфляции до 2024 года

Министр экономического развития озвучил прогноз по инфляции в России на с 2020 по 2024 годы. Как сообщает РИА Новости, МЭР понизил инфляционный прогноз на 2020 год на 0,8% до 3%.

С 2021 по 2024 годы министерство сохранило прогноз на уровне 4%. Также отмечается, что по итогам текущего года инфляция составит 3%.

Ранее международное рейтинговое агенство Moody’s снизило прогноз по росту ВВП России в текущем году. Также эксперты агентства оценили уровень российской инфляции.



