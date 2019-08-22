Moody’s снизило прогноз по росту ВВП России в текущем году

Прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2019 году снижен международном рейтинговым агентством Moody’s. Об этом сообщает RNS со ссылкой на доклад Global Macro Outlook.

Так, по данным агентства, прогноз снизился на 0,4% до 1,2%. При этом прогноз на будущий год остался неизменный – 1,5%.

По мнению экспертов Moody’s, инфляция в РФ в текущем году составит 4,6%, а в 2020 году — 4%.

RNS сообщает, что прогноз по росту ВВП рейтинговое агентство снизило еще у ряда стран, в том числе у Китая, Японии, Германии, Италии и других.

Напомним, ранее рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг РФ с уровня "BBB-" до "BBB" со стабильным прогнозом.



