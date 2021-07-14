В Минэкономразвития оценили потери российского экспорта от углеродного налога в ЕС

Механизм Евросоюза по углеродному регулированию затронет поставки железа, стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента из России на сумму 7,6 млрд долларов в год. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономического развития РФ.

В ведомстве отметили, что при вступлении мер ЕС в силу металлы, трубы, удобрения, цемент и электроэнергию можно будет импортировать в страны сообщества лишь при условии оплаты каждой тонны выбросов углекислого газа, образовавшейся при их производстве.

«Предполагается, что цена тонны СО2 будет равна средней цене, определяемой на аукционах в рамках системы торговли квотами на выбросы ЕС», — уточнили в Минэкономразвития.

Отмечается, что 7,6 млрд долларов — объем экспорта подпадающих под регулирование товаров за 2020 год.

Ранее Еврокомиссия опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования. Вводимый ЕС налог призван «уравнять» продукцию, произведенную в ЕС, где минимизируются выбросы CO2 на производстве, и ввозимую из других стран с высокими выбросами. Планировалось, что меры начнут действовать не позднее 1 ноября.

