В Минэкономразвития оценили потери российского экспорта от углеродного налога в ЕС
Механизм Евросоюза по углеродному регулированию затронет поставки железа, стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента из России на сумму 7,6 млрд долларов в год. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономического развития РФ.
В ведомстве отметили, что при вступлении мер ЕС в силу металлы, трубы, удобрения, цемент и электроэнергию можно будет импортировать в страны сообщества лишь при условии оплаты каждой тонны выбросов углекислого газа, образовавшейся при их производстве.
«Предполагается, что цена тонны СО2 будет равна средней цене, определяемой на аукционах в рамках системы торговли квотами на выбросы ЕС», — уточнили в Минэкономразвития.
Отмечается, что 7,6 млрд долларов — объем экспорта подпадающих под регулирование товаров за 2020 год.
Ранее Еврокомиссия опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования. Вводимый ЕС налог призван «уравнять» продукцию, произведенную в ЕС, где минимизируются выбросы CO2 на производстве, и ввозимую из других стран с высокими выбросами. Планировалось, что меры начнут действовать не позднее 1 ноября.
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