В Минэкономразвития надеются на восстановление доходов россиян к концу года

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире телеканала "Россия-24" предположил, что доходы жителей страны восстановятся к четвертому кварталу 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

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Министр отметил, что на улучшение экономической ситуации влияет снятие ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. По словам Решентникова, растет спрос на товары и услуги, поэтому восстановление доходов населения произойдет уже в этом году.

По мнению главы ведомства, специалисты наблюдают экономический рост уже сейчас. Решетников пояснил, что динамика, которую набирает экономика, во втором - третьем кварталах будет сравнима с показателями 2019 года.

В министерстве подчеркнули, что 200 антикризисных мероприятий из 515, которые предполагаются общенациональным планом по восстановлению экономики, уже выполнены. В их числе соцподдержка населения, прекращение безработицы, системные меры для малого и среднего бизнеса.

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ФОТО: Gerd Altmann//Pixabay
ТЕГИ:Экономический КризисМинэкономразвития
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