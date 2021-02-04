В Минэкономразвития надеются на восстановление доходов россиян к концу года

Министр отметил, что на улучшение экономической ситуации влияет снятие ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. По словам Решентникова, растет спрос на товары и услуги, поэтому восстановление доходов населения произойдет уже в этом году.

По мнению главы ведомства, специалисты наблюдают экономический рост уже сейчас. Решетников пояснил, что динамика, которую набирает экономика, во втором - третьем кварталах будет сравнима с показателями 2019 года.

В министерстве подчеркнули, что 200 антикризисных мероприятий из 515, которые предполагаются общенациональным планом по восстановлению экономики, уже выполнены. В их числе соцподдержка населения, прекращение безработицы, системные меры для малого и среднего бизнеса.

