В Минэкономики заявили о начале процесса охлаждения экономики России

«И это несмотря на то, что прогноз роста валового внутреннего продукта на 2025 год остается на уровне 2,5%», - подчеркнул он.

Решетников также пообещал продолжить анализировать ситуацию, исходя из тех цифр, которые поступают в ведомство.

Ранее МВФ назвал Россию четвертой экономикой мира, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

