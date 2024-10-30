В Минэкономики заявили о начале процесса охлаждения экономики России

О начале процесса охлаждения российской экономики заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на полях бизнес-форума в Танзании, сообщает РИА Новости.

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«И это несмотря на то, что прогноз роста валового внутреннего продукта на 2025 год остается на уровне 2,5%», - подчеркнул он.

Решетников также пообещал продолжить анализировать ситуацию, исходя из тех цифр, которые поступают в ведомство.

Ранее МВФ назвал Россию четвертой экономикой мира, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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