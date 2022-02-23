В Минэкономики Германии допустили полную остановку «Северного потока-2»
23 февраля 202211:10
Проект газопровода «Северный поток-2» может быть полностью остановлен. Об этом заявил министр экономики ФРГ и вице-канцлер Роберт Хабек.
Ранее Минэкономики Германии отозвало свое заключение в рамках процедуры сертификации трубопровода, процесс заморожен, пишет Ura.ru.
«Сегодняшняя мера не является санкционной в узком и строгом смысле слова... Но это все еще возможно. Мы координируемся с европейскими и американскими партнерами», — рассказал Хабек в эфире телеканала ARD.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru