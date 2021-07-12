В Минэкономики ФРГ заявили о процессе технической приемки «Северного потока-2»

Как отметили в ведомстве, первая нитка трубопровода завершена. Строительство второй нитки магистрали близится к завершению. В рамках технического процесса идет разработка разрешения на ввод газопровода в эксплуатацию.

Ранее в министерстве сообщили, что все разрешения на строительство «Северного потока-2» в Германии получены. За выдачу документов на эксплуатацию газопровода отвечает Федеральное сетевое агентство.

