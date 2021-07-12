В Минэкономики ФРГ заявили о процессе технической приемки «Северного потока-2»
Процесс технической приемки газопровода «Северный поток-2» идет в настоящее время, заявили в Минэкономики Германии. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметили в ведомстве, первая нитка трубопровода завершена. Строительство второй нитки магистрали близится к завершению. В рамках технического процесса идет разработка разрешения на ввод газопровода в эксплуатацию.
Ранее в министерстве сообщили, что все разрешения на строительство «Северного потока-2» в Германии получены. За выдачу документов на эксплуатацию газопровода отвечает Федеральное сетевое агентство.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,8 млн+25 140 / сут.
Умерли
144 тыс.+710 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+16 429 / сут.
- Жириновский в четвертый раз привился от коронавируса
- В Минэкономики ФРГ заявили о процессе технической приемки «Северного потока-2»
- Видеохостинг YouTube запустил в России аналог TikTok
- Власти Кубани обяжут прививаться от COVID-19 даже приезжающих на один день
- В Минобороны ФРГ сообщили об отмене встречи главы ведомства с Зеленским
- Титов сообщил Путину о тотальном страхе бизнесменов работать в РФ
- Один человек погиб при обрушении здания гостиницы в Китае
- Песков прокомментировал продление санкций Евросоюза против России
- Губернатор возмутился отсутствием рабочих на ремонте моста в Екатеринбурге
- Эпидемиолог спрогнозировала новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru