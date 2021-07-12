В Германии сообщили о выдаче всех разрешений на строительство «Северного потока-2»
Все разрешения на строительство трубопровода «Северный поток-2» в Германии получены, заявила на брифинге представитель германского Минэкономики Беате Барон.
«Все разрешения на строительство выданы — и уже давно. Что касается эксплуатации, то, возможно, тут может помочь Федеральное сетевое агентство», — цитирует Барон ТАСС.
Ранее исполнительный директор компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщил, что строительство «Северного потока-2» завершено на 98 процентов, напоминает Ura.ru. Работы по возведению трубопровода планируется закончить к концу лета, отмечает РИА ФАН. Пусконаладочные работы по заполнению магистрали газом начались 11 июня, напоминает телеканал «360».
Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, заявил, что слухи о завершении строительства «Северного потока-2» беспочвенны, пишет «Свободная пресса». Шмыгаль подчеркнул, что вопрос газопровода лежит в плоскости общей позиции Литвы и Украины.
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