В Германии сообщили о выдаче всех разрешений на строительство «Северного потока-2»

Все разрешения на строительство трубопровода «Северный поток-2» в Германии получены, заявила на брифинге представитель германского Минэкономики Беате Барон.

«Все разрешения на строительство выданы — и уже давно. Что касается эксплуатации, то, возможно, тут может помочь Федеральное сетевое агентство», — цитирует Барон ТАСС.

Ранее исполнительный директор компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщил, что строительство «Северного потока-2» завершено на 98 процентов, напоминает Ura.ru. Работы по возведению трубопровода планируется закончить к концу лета, отмечает РИА ФАН. Пусконаладочные работы по заполнению магистрали газом начались 11 июня, напоминает телеканал «360».

Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, заявил, что слухи о завершении строительства «Северного потока-2» беспочвенны, пишет «Свободная пресса». Шмыгаль подчеркнул, что вопрос газопровода лежит в плоскости общей позиции Литвы и Украины.

