В МИД заявили о контрпродуктивности выхода России из ВТО
Выход России из ВТО стал бы плохим сигналом и подарков недругам Москвы, заявили в МИД РФ, передает РИА Новости.
Отмечается, что такая мера была бы контрпродуктивной, поэтому Россия будет защищать свои интересы в ВТО всеми законными способами.
Палата представителей Конгресса США ранее проголосовала за законопроект с призывом к торговому представителю Соединенных Штатов в ВТО инициировать вопрос о приостановке членства страны пересмотре торговых уступок РФ.
Западные страны вряд ли смогут добиться исключения России из Всемирной торговой организации (ВТО), так как они столкнутся с большими процедурными проблемами. Об этом ранее заявил бывший директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития, завкафедрой торговой политики НИУ ВШЭ Максим Медведков.
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