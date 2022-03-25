В МИД заявили о контрпродуктивности выхода России из ВТО

Выход России из ВТО стал бы плохим сигналом и подарков недругам Москвы, заявили в МИД РФ, передает РИА Новости.

Отмечается, что такая мера была бы контрпродуктивной, поэтому Россия будет защищать свои интересы в ВТО всеми законными способами.

Палата представителей Конгресса США ранее проголосовала за законопроект с призывом к торговому представителю Соединенных Штатов в ВТО инициировать вопрос о приостановке членства страны пересмотре торговых уступок РФ.

Западные страны вряд ли смогут добиться исключения России из Всемирной торговой организации (ВТО), так как они столкнутся с большими процедурными проблемами. Об этом ранее заявил бывший директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития, завкафедрой торговой политики НИУ ВШЭ Максим Медведков.



