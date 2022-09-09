В МИД Венгрии высказались против ограничения цен на российский газ

Предлагаемое Еврокомиссией ограничение цен на поставки газа из России противоречит интересам Венгрии, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Об этом сообщает Reuters.

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По словам министра, лимит цен на российский газ приведет к немедленному прекращению поставок топлива в Евросоюз. Это предложение противоречит интересам Венгрии и Европы, пишет RT.

Ранее СМИ сообщили, что страны ЕС не могут прийти к согласию по вопросу ограничения цен на газ из РФ. Не менее десяти государств опасаются, что Москва может полностью прекратить поставки, что поставит ряд стран в затруднительное положение. Отмечается, что против установления лимитов выступают в том числе Италия, Польша и Греция, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:ЕвросоюзВенгрияРоссийский Газ
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