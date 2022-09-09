В МИД Венгрии высказались против ограничения цен на российский газ

По словам министра, лимит цен на российский газ приведет к немедленному прекращению поставок топлива в Евросоюз. Это предложение противоречит интересам Венгрии и Европы, пишет RT.

Ранее СМИ сообщили, что страны ЕС не могут прийти к согласию по вопросу ограничения цен на газ из РФ. Не менее десяти государств опасаются, что Москва может полностью прекратить поставки, что поставит ряд стран в затруднительное положение. Отмечается, что против установления лимитов выступают в том числе Италия, Польша и Греция, пишет Ura.ru.

