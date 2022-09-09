В МИД Венгрии высказались против ограничения цен на российский газ
Предлагаемое Еврокомиссией ограничение цен на поставки газа из России противоречит интересам Венгрии, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Об этом сообщает Reuters.
По словам министра, лимит цен на российский газ приведет к немедленному прекращению поставок топлива в Евросоюз. Это предложение противоречит интересам Венгрии и Европы, пишет RT.
Ранее СМИ сообщили, что страны ЕС не могут прийти к согласию по вопросу ограничения цен на газ из РФ. Не менее десяти государств опасаются, что Москва может полностью прекратить поставки, что поставит ряд стран в затруднительное положение. Отмечается, что против установления лимитов выступают в том числе Италия, Польша и Греция, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,9 млн+50 618 / сут.
Умерли
385 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
18,9 млн+50 293 / сут.
- Прямое авиасообщение между Москвой и Кишиневом возобновят с октября
- Военный корабль Румынии подорвался на мине в Черном море
- Латвия ограничила въезд для россиян с шенгенскими визами
- В МИД Венгрии высказались против ограничения цен на российский газ
- Экономист допустил, что Украина зимой столкнется с голодом из-за зерновой сделки
- Власти Херсонской области заявили о взятии в плен участников наступления ВСУ
- В России начали рассылать оформленные с помощью камер штрафы за непристегнутых пассажиров
- СМИ: Карла III официально провозгласят королем Великобритании 10 сентября
- В России стартовали трехдневные выборы
- Минтранс может запретить самокатчикам пересекать дороги по пешеходным переходам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru