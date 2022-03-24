В МИД Украины призвали страны-импортеры не платить за российский газ в рублях
Страны-импортеры российского газа не должны соглашаться на требование Москвы проводить расчеты в рублях, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил в интервью газете El País.
«Россия контратакует на экономическом фронте, на финансовом фронте и пытается поставить ЕС в сложную ситуацию, в особенности своим недавним решением навязать оплату в рублях за газ и нефть... Они должны найти способ обойти эту ловушку», — сказал глава украинского МИД.
Также Кулеба призвал отказаться от зависимости от газа и нефти из РФ или создать «ясный план» постепенного отказа от российских энергоносителей. Кроме того, министр высказал мнение, что Евросоюзу следует закрыть все порты для российских судов.
Ранее президент России Владимир Путин поручил перевести все расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли. Глава государства подчеркнул, что сейчас нет смысла вести расчеты в валюте при экспорте товаров в Европу.
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