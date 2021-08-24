В МИД России сообщили о скором завершении строительства «Северного потока-2»

«Проект уже близок к завершению. Осталось буквально несколько недель до физического окончания строительства», — рассказал дипломат в беседе с РИА Новости.

Биричевский выразил надежду, что газопровод будет запущен до конца года, отмечает Ura.ru.

«Северный поток-2» предусматривает строительство двух ниток газопровода из России в Германию через Балтийское море. Общая годовая мощность трубопровода составит 55 млрд кубометров газа, напоминает РИА ФАН.

