В МИД России сообщили о скором завершении строительства «Северного потока-2»

Строительство газопровода «Северный поток-2» близится к завершению, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

СМИ: Завершение укладки «Северного потока-2» в водах ФРГ намечено на 12 сентября

«Проект уже близок к завершению. Осталось буквально несколько недель до физического окончания строительства», — рассказал дипломат в беседе с РИА Новости.

Биричевский выразил надежду, что газопровод будет запущен до конца года, отмечает Ura.ru.

«Северный поток-2» предусматривает строительство двух ниток газопровода из России в Германию через Балтийское море. Общая годовая мощность трубопровода составит 55 млрд кубометров газа, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазопроводМИД РоссииСеверный Поток-2
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