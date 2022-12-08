СМИ: объем экспорта российской нефти в Индию достиг рекордного уровня

Россия с октября остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, а объем российских поставок продолжает расти, сообщает The Independent.

Издание приводит данные аналитической компании Kpler, по предварительным подсчетам, которой в ноябре объем экспорта российской нефти в Индию достиг 1,03 млн баррелей в день, что стало новым рекордным показателем.

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По мнению The Independent такого результата удалось достичь, в том числе, и благодаря решению индийских властей не присоединяться к потолку санкций на российскую нефть.

Глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар отвечая на вопрос об отношении страны к потолку цен на нефть, заявил, что его страна не намерена поддерживать решение западных государств об ограничении цен на российскую нефть.

Ранее Россия разработала ответы на потолок цен на нефть, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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