СМИ: объем экспорта российской нефти в Индию достиг рекордного уровня

По мнению The Independent такого результата удалось достичь, в том числе, и благодаря решению индийских властей не присоединяться к потолку санкций на российскую нефть.

Глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар отвечая на вопрос об отношении страны к потолку цен на нефть, заявил, что его страна не намерена поддерживать решение западных государств об ограничении цен на российскую нефть.

Ранее Россия разработала ответы на потолок цен на нефть, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

